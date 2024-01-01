Екатерина Артёмова Жителя Пермского края приговорили к трём годам колонии за кражу 20 тысяч рублей Приговор в законную силу пока не вступил Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Березниковский городской суд Пермского края приговорил местного жителя к лишению свободы за хищение денежных средств с банковского счёта у другого гражданина. Об этом сообщается на едином портале Прокуратуры РФ.

Установлено, что в июле 2023 года мужчина тайно оформил на своего знакомого с помощью его мобильного телефона банковский кредит на сумму 20 тыс. руб., а после завладел указанной суммой.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершённая с банковского счёта), и, с учётом позиции гособвинения, приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В пресс-релизе прокуратуры отмечается, что осуждённый полностью возместил потерпевшему материальный ущерб на стадии предварительного следствия.

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