Власти Прикамья и застройщики региона обсудили перспективы сотрудничества Одна из ключевых задач сегодня — обеспечение отрасли кадрами Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов в области градостроительной деятельности на территории Перми. Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, на встрече власти вместе с застройщиками обсуждали актуальные для строительной отрасли вопросы.

Одна из основных задач, стоящих перед краевым правительством, — повысить обеспеченность строительной отрасли специалистами. Сейчас в регионе 29 колледжей готовят специалистов по строительным специальностям. При подготовке кадров край стремится отвечать на запросы компаний и предприятий, поэтому контрольные цифры приёма формируются по заявкам работодателей и на основе анализа рынка труда. Кроме того, вводятся новые специальности, оснащаются и ремонтируются учебные заведения и мастерские, строятся общежития.

Также на заседании обсудили вопрос совершенствования механизмов регулирования градостроительной деятельности. Глава минимущества региона Лариса Ведерникова предложила застройщикам активно участвовать в рабочих группах по городскому развитию, где обсуждаются проблемные вопросы, возникающие при реализации проектов, а также формируется вектор развития архитектурно-градостроительного облика территорий. Кроме того, министр озвучила основные изменения в федеральном и краевом законодательстве в градостроительной сфере на 2024 год.

Подводя итог рабочей группы, губернатор Дмитрий Махонин выразил уверенность, что конструктивное взаимодействие органов власти и представителей строительного бизнеса будет продолжаться и в дальнейшем.

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