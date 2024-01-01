Максим Артамонов В Пермском крае пенсионера оштрафовали на 200 тысяч за дискредитацию российской армии Его осудили за комментарии в соцсетях Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Березниковской городской суд 1 марта признал виновным 52-летнего Андрея Митрофанова по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ). Об этом в своём telegram-канале рассказал юрист и правозащитник Артём Файзулин.

Ранее, в августе 2022 года, тот же суд дважды признал Митрофанова виновным по статье о дискредитации ВС РФ, а в сентябре 2022 года его обвинили ещё и в публичной демонстрации нацистской символики. Все эти правонарушения совершены с использованием интернета, за каждое назначен штраф по 30 тыс. руб. Поводом для преследования стали шесть комментариев, которые он написал ВКонтакте.

При этом в ходе судебных заседаний помощник прокурора настаивал на более строгом наказании для пенсионера: два года в колонии-поселении и четыре года запрета администрирования интернет-ресурсов.

Однако судья вынесла в отношении Митрофанова решение о штрафе в 200 тыс. руб. Решение пока не вступило в законную силу.

По мнению Артёма Файзулина, прокуратура подаст протест, поэтому «история ещё не окончена».

Андрей Митрофанов — пенсионер, который работал горняком. Сейчас единственный источник его дохода — это пенсия в 17 тыс. руб.

Уголовное дело о дискредитации ВС РФ в отношении мужчины было возбуждено 10 мая прошлого года. Пенсионера задержали в июле и доставили в ИВС Перми. По решению Свердловского районного суда Перми ему назначили домашний арест. Однако в августе пенсионера отправили в СИЗО за неоднократное самовольное оставление своего дома в Березниках. В ходе апелляции сторона защиты просила перевести мужчину обратно под домашний арест, пояснив, что в его доме нет водоснабжения, и за водой надо выходить из помещения. Несмотря на это объяснение, Митрофанова оставили в СИЗО до суда.

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