Максим Артамонов Глава СК ждёт доклад о расследовании уголовного дела об избиении ребёнка в Перми В Новых Лядах жители жалуются на группу подростков, которые нападают на детей Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерию Сафронову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нанесения побоев ребёнку в п. Новые Ляды. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что 1 марта на территории поселка Новые Ляды Свердловского района Перми группа подростков применила насилие в отношении мальчика 2010 года рождения. Сообщалось, что это не первый случай нападения на детей.

В связи с происшествием следственные органы СК России по Пермскому краю возбудили по этому факту уголовное дело — по ст. 116 Уголовного кодекса РФ (Побои).

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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