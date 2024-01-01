Алёна Бронникова В нескольких муниципалитетах Прикамья запустят производство варенья из дикоросов Продукция будет выпускаться под единым брендом Поделиться Твитнуть

В Пермском крае предлагается организовать комплексную заготовку дикоросов с организацией производства варенья. Как следует из сведений, опубликованных в сборнике инвестиционных предложений краевого минэкономразвития, продукцию будут производить под единым брендом.

Сбор и заготовку сырья планируют организовать в нескольких муниципалитетах: Гайнском, Косинском, Кочёвском, Красновишерском, Кудымкарском, Чердынском, Юрлинском и Юсьвинском округах. Переработкой будут заниматься в трёх из них.

Для размещения предприятий по переработке дикорастущих растений могут быть выделены два земельных участка по 6 га в д. Загарье (Юрлинский муниципальный округ) и в д. Федорцова (Красновишерский городской округ). В Чердыни объект предлагается расположить на пересечении улиц Прокопьевской и Успенской, площадь территории составляет 0,8 га.

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