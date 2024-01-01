Максим Артамонов В Перми полиция задержала подозреваемых в разбое лжеправоохранителей Поделиться Твитнуть

Скриншот видео задержания

Сотрудники уголовного розыска полиции Перми задержали двух мужчин 2001 г.р., подозреваемых в разбойном нападении. Они незаконно проникли в квартиру в Индустриальном районе под видом сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в краевом главке.

Налётчики зашли в квартиру под предлогом проведения следственных действий. Угрожая предметом, схожим с пистолетом, они похитили мобильный телефон, смарт-часы и деньги потерпевшей, после чего скрылись.

Скриншот видео задержания

Полицейские установили личности подозреваемых. Как выяснилось, организатором нападения был ранее судимый за грабёж 22-летний житель Перми. Полицейские и росгвардейцы задержали его в одном из торговых центров Перми. Его сообщника также задержали. Во время обыска полиция обнаружила похищенные вещи.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Основному фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

ГУ МВД России по Пермскому краю

Расследование продолжается. Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

В ведомстве призвали пермяков, которые пострадали от действий этих людей, сообщить по тел.: 8 (342) 246-84-08, 8 (342) 246-82-77.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.