В Пермском крае почти на 60% выросло число заражений коронавирусом За неделю COVID-19 выявлен у 426 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 26 февраля по 3 марта в Пермском крае выявлено 426 случаев новой коронавирусной инфекции (16,3 на 100 тыс. населения). В Перми зарегистрировано 248 новых пациентов, что составляет 58% от числа заболевших. Для сравнения: с 19 по 25 февраля было выявлено 270 случаев заболевания COVID-19, 152 из них в Перми.

Таким образом, на территории Пермского края с начала пандемии выявлено 502 745 подтверждённых случаев заболевания COVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН).

В структуре лабораторно исследованных проб за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант вируса «омикрон».

В РПН напоминают, что коронавирусами называется семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars).

Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом, — чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду или грипп.

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