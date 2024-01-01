Предпраздничная неделя принесёт в Пермский край морозы до -28 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 4 по 10 марта в Пермском крае ожидается резкое похолодание с возвращением зимних морозов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на прогнозы синоптиков.

В понедельник будет ещё тепло, температура воздуха в дневные часы в разных районах региона составит до -2 до +3°, при этом ожидается сильный ветер с порывами до 14 м/с.

Во вторник начнётся арктическое вторжение: сначала похолодает до -10…-5° днём в северных районах края, на юге ещё будет -5…0°, но к среде холод доберётся и до южных территорий.

В ночь на 6 марта температура упадёт до -23°, днём будет не выше -13…-8°.

Самой холодной может стать ночь на четверг — в случае прояснений и штиля вероятны морозы до -28°.

Однако со второй половины дня 7 марта в Прикамье начнёт поступать тёплый воздух. В пятницу, 8 марта, потепление продолжится, и дневная температура снова вернётся к 0°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.