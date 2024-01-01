Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM сформировал выставочный план В Белом зале открывается программа саунд-проектов Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Пермь 300

Музей PERMM посвятит наступивший год исследованию возможностей своего нового здания. Об этом директор музея Наиля Аллахвердиева рассказала в интервью проекту «Слон в Лувре».

По её словам, перед командой музея стоит задача диверсификации нового пространства, и новый камерный зал, который открылся выставкой кинетических объектов Анастасии Крохалевой «Снежная пыль искрится на солнце» (12+), — один из примеров этой работы.

Следующий проект в этом зале откроется 17 апреля — это будет выставка Анны Гарт (12+) совместно с галереей современного искусства Anna Nova (Санкт-Петербург).

В апреле в музее пройдёт конференция, посвящённая феномену граффити в России. Она готовится совместно с Институтом исследования стрит-арта, куратором конференции будет Анна Нистратова, директор института.

Наиля Аллахвердиева, директор музея PERMM:

— Нам интересно разобраться не только с тем, как сейчас развивается эта субкультура, что в ней нового, но и с тем, как снизить социальную ненависть в отношении граффити, поскольку она направлена не только на стены, но и на райтеров. Хотелось бы рассказать различным городским сообществам, в том числе команде городской власти, почему это явление важно понимать, поддерживать и развивать.

Пятого июля в PERMM откроется большая выставка «Открытие тела» (12+) в формате art&science — это второй большой проект музея в этом направлении, его курирует Дмитрий Булатов. Предыдущая выставка, которая называлась «Новое состояние живого» (2018), была очень резонансной. В этот раз экспозиция будет опираться на блок проектов, отобранных в результате стипендиальной программы музея для художников и учёных.

Наиля Аллахвердиева:

— Art&science — важная часть политики музея, направленная на взаимодействие с наукой и научными институтами. Мы показываем, как искусство открывает новые возможности для визуализации научного знания и расширения границ научного воображения. В рамках открытия также пройдёт двухдневная конференция.

Осенью планируется начать проект, ориентированный на исследование района, в котором находится здание музея, — сейчас обсуждаются его методология и формат. На прежнем месте, на бульваре Гагарина, 24, музей реализовал несколько интересных проектов, посвящённых феноменам Мотовилихи и Егошихинского кладбища.

В минувшие выходные в музее открылась саунд-инсталляция «Полигон» (0+) пермского медиахудожника Константина Дьячкова, которая стала звуковым ландшафтом для «пейзажа» recycle-инсталляции Дмитрия Булныгина «Баньян» (0+).

Основой звукового материала стали полевые записи в местах сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, модифицированные с помощью звукового синтеза и смикшированные в финальный проект — звуковой ландшафт реального и вымышленного пространств.

Часть звукового материала взята на пермском полигоне «Софроны», этот материал и стал основой для генерации всего полифонического ряда.

Звуковой материал саунд-инсталляции запечатлел разные тематические звуки: от работающей строительной техники до нарезки пластиковых бутылок и полиэтиленовой упаковки от диетического печенья. С помощью синтеза удалось модифицировать (растянуть или, наоборот, сжать) звуковые волны, получив таким образом различные саунд-эффекты. И, наконец,с помощью микширования все звуковые части были объединены — получилась единая музыкальная композиция.

Во второй половине апреля в том же Белом зале откроется ещё один акустический проект — интерактивная перкуссионная инсталляция Петра Айду (6+). Любой зритель или группа зрителей смогут «играть» с этим инструментом. Планируется концертное исполнение перкуссионной партитуры Петра и в целом система концертов в рамках проекта.

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