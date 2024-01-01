В Прикамье во время прогулки пропал 13-летний мальчик Волонтёры начали поиски Поделиться Твитнуть

Ориентировка «Лиза Алерт»

В деревне Липово Кунгурского округа 2 марта пропал 13-летний Георгий Сухляев. Он вышел из дома днём, отправившись на прогулку, и с тех пор его никто не видел. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По данным волонтёров, подростку, возможно, требуется медицинская помощь.

«Может находиться в вашем городе. Может находиться в вашем районе», — пишут в «Лиза Алерт».

Известно, что рост мальчика 165 см, он худощавого телосложения с тёмно-русыми волосами и голубыми глазами. В момент пропажи он был одет в чёрный удлинённый пуховик, чёрные штаны. На нём были тёмно-зелёные ботинки и чёрная шапка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка или видел его, волонтёры просят позвонить по номеру 112 или инфоргам поиска: 8 982 46 73 098 (Евгения), 8 812 24 11 427 (Наталья).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.