В Прикамье во время прогулки пропал 13-летний мальчик
Волонтёры начали поиски
В деревне Липово Кунгурского округа 2 марта пропал 13-летний Георгий Сухляев. Он вышел из дома днём, отправившись на прогулку, и с тех пор его никто не видел. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» в социальных сетях.
По данным волонтёров, подростку, возможно, требуется медицинская помощь.
«Может находиться в вашем городе. Может находиться в вашем районе», — пишут в «Лиза Алерт».
Известно, что рост мальчика 165 см, он худощавого телосложения с тёмно-русыми волосами и голубыми глазами. В момент пропажи он был одет в чёрный удлинённый пуховик, чёрные штаны. На нём были тёмно-зелёные ботинки и чёрная шапка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка или видел его, волонтёры просят позвонить по номеру 112 или инфоргам поиска: 8 982 46 73 098 (Евгения), 8 812 24 11 427 (Наталья).
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