В Прикамье ушёл из жизни ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Поделиться Твитнуть

фото: газета "Искра"

Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Виктор Шкадин скончался в Кунгуре Пермского края. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на администрацию Кунгурского муниципального округа.

Родившийся 26 мая 1953 года в д. Березники Нижегородской области Виктор Шкадин после окончания в 1988 году Академии химической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко проходил военную службу на различных должностях в Бурятской автономной социалистической республике до 1995 года. Потом принял активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С 1995 года Виктор Шкадин занимал должность начальника штаба гражданской обороны в Кунгуре. А с 2005 по 2014 год работал в должности начальника управления гражданской защиты города Кунгура.

Он был награждён медалями "За отличие в воинской службе" II степени и "За безупречную службу", а также нагрудным знаком "Участник ликвидации последствий ЧС", рассказали в пресс-службе местной администрации.

Похороны Виктора Шкадина состоятся 3 марта.

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