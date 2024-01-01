Корпус лицея Перми передадут школе с углублённым английским Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Департамент образования Перми решил передать учебный корпус лицея № 10 (ул. Л. Шатрова, 5) школе № 77 с углублённым изучением иностранных языков. Эту информацию изданию «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердили в ведомстве.

Там пояснили, что в связи с возросшим количеством обучающихся и желающих поступить в школу № 77 единственное её здание не справляется с нагрузкой. Поэтому решено передать школе корпус лицея.

Начиная с 1 сентября 2024 года, учебный процесс в лицее будет осуществляться в здании по ул. Серебристой, 8, в Мотовилихинском районе города. Директор лицея № 10 Анна Вяткина объяснила, что это решение было принято с учётом мнения руководства образовательных учреждений. Пока учебный процесс будет организован только в корпусе по ул. Серебристой, 8, так как ещё в одном здании лицея, по ул. Технической, 22, проводится капитальный ремонт. Размещение учеников в новом корпусе будет осуществляться поэтапно и начнётся с 1 сентября текущего года.

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