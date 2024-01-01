«Парма» выиграла в гостях у «Енисея» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В Красноярске 2 марта состоялся матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, где сошлись команды «Енисей» и «Парма» из Перми. Победу одержали пермяки со счетом 101:82. При этом после первой четверти хозяева вели со значительным отрывом — 28:19. В остальных четвертях гостям удавалось опережать соперников, разгромив их во втором периоде со счётом 34:22, третьем — 21:17 и последнем — 25:14.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Би Джей Джонсон, который на свой счёт записал 23 очка, а также сделавший шесть подборов и три результативные передачи. В команде хозяев лучшим стал канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс (25 очков, четыре подбора и четыре передачи).

На данный момент «Парма» занимает пятое место в группе А турнирной таблицы Единой лиги, в то время как «Енисей» располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Парма» сыграет дома против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Этот матч состоится 6 марта и начнется в 20:00 по местному времени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.