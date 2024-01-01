Доходы бюджета Перми к 2029 году увеличатся на 8 млрд рублей Полностью избавиться от муниципального долга власти планируют к 2028 году Поделиться Твитнуть

Согласно бюджетному прогнозу Перми на долгосрочный период, объём доходов городского бюджета к 2029 году вырастет до 36 млрд 988,8 млн руб. (+7,9 млрд руб. к плану по бюджетным доходам на 2024 год). Данные опубликованы в постановлении городской администрации от 26 февраля 2024 года.

Так, по приведённым сведениям, доходы бюджета в текущем году планируются в размере 29 млрд руб., в 2025 — 30,9 млрд руб., в 2026 — 32,8 млрд руб., в 2027 — 34 млрд руб., в 2028 — 35,5 млрд. руб., в 2029 — почти 37 млрд.

Профицит бюджета в 2024 году должен составить 500 млн руб., в следующем — 568,2 млн руб., в 2026 — 590,9 млн руб., в 2027 — 609,8 млн руб., в 2028 — 509,5 млн руб., в 2029 году расходы будут равны доходам.

К 2028 году власти Перми планируют полностью избавиться от муниципального долга. До этого срока он будет постепенно сокращаться. В 2024 году долг составит ещё 2,3 млрд руб., в 2025 — 1,7 млрд руб., в 2026 — 1,1 млрд руб., в 2027 — 509,5 млн руб.

В постановлении сказано, что целью разработки бюджетного прогноза является оценка основных параметров бюджета Перми на долгосрочную перспективу, позволяющая обеспечить сбалансированность бюджета города для достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития краевого центра.

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