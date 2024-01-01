Путин призвал россиян из запаса на военные сборы 2024 года Поделиться Твитнуть

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов в 2024 году для лиц, находящихся в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Согласно указу, россияне, состоящие в запасе, будут призваны на военные сборы в армии, войсках Росгвардии, а также подразделениях МЧС. Правительство и региональные власти получили поручение обеспечить необходимые мероприятия, связанные с проведением сборов.

Целью сборов является улучшение боевой подготовки резервистов. Данное мероприятие проводится ежегодно.

Повестки с вызовом на сборы могут прийти запасникам не чаще одного раза в три года. Максимальная продолжительность сборов составляет два месяца, при этом общий срок службы резервиста не может превышать 12 месяцев. В среднем призывается годовой контингент запаса.

Во время прохождения сборов военнообязанным их заработная плата сохраняется в среднем размере с учётом начислений на фонд оплаты труда по основному месту работы, независимо от формы собственности предприятия или учреждения. Расчёт компенсации учитывает время нахождения призванного в военкомате и воинской части, которое заверяется справкой военкомата. Возмещение расходов может осуществляться на основании оклада военной должности по штатному расписанию части и оклада по воинскому званию, а также средней заработной платы с учётом начислений на фонд оплаты труда по постоянному месту работы. Все денежные суммы, которые положены, должны быть выплачены не позднее даты ухода граждан из воинской части после завершения сборов.





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