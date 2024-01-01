Совет при полпреде России в ПФО обсудил повышение уровня доверия населения к органам власти Поделиться Твитнуть

В пятницу, 1 марта, в Уфе полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров провёл заседание Совета, на котором обсуждался уровень доверия к органам власти и местного самоуправления в регионах ПФО. В мероприятии приняли участие председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, генеральный директор анонимного общества «Диалог Регионы» Владимир Табак, а также высшие должностные лица регионов ПФО, включая губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, представителей Федерального Собрания РФ, окружных структур федеральных органов власти, научных и общественных организаций, законодателей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что повышение уровня доверия граждан к органам власти и общественным институтам является определяющим фактором поддержания общественно-политической стабильности и развития нашей страны. Он также рассказал о работе, организованной в округе в этом направлении, учитывая поставленные главой государства Владимиром Путиным задачи. Одним из её результатов стало активное вовлечение жителей регионов в оценку качества государственных и муниципальных услуг, а также участие граждан в управлении территориями на местном уровне с помощью инициативного бюджетирования.

Полпред Игорь Комаров отметил необходимость усиления коммуникации с жителями регионов и большего использования механизмов обратной связи, особенно с учётом внутриполитической ситуации и предстоящих президентских и региональных выборов. Он подчеркнул, что в ПФО одними из первых в России начали работать различные сервисы обратной связи, которые в настоящее время стали важными федеральными платформами. Большое внимание уделяется использованию социальных сетей главами регионов, ПФО также занимает лидирующие позиции в этой области. С развитием информационных технологий количество коммуникационных каналов растёт, как и их влияние. Информресурсы позволяют установить конструктивный диалог и партнерство между властью и обществом, особенно на муниципальном уровне. В условиях противостояния разрушительным силам укрепление гражданской солидарности является приоритетной задачей, подчеркнул полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО.

Кроме того, Игорь Комаров отметил, что уровень доверия к власти в регионах ПФО отражён в экономических показателях, включая активность инвесторов и реального сектора. Так, в 2023 году темп роста объёма инвестиций в основной капитал в ПФО превысил среднероссийский показатель (116,7% за 9 месяцев 2023 года к предыдущему аналогичному периоду; при среднем значении по России — 110%). Темпы промышленного роста также превышают среднероссийские показатели (106,7% за 2023 год по сравнению с предыдущим годом; при среднем значении по России — 103,5%).

Участники совещания говорили и о мерах поддержки участников СВО как одного из факторов, влияющих на общий уровень доверия к власти.

Председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула важность оперативного решения всех вопросов, возникающих у участников СВО и их родственников, и выразила признательность губернаторам Приволжского федерального округа и межведомственным комиссиям за плотное взаимодействие. Она также отметила необходимость распространения лучших региональных проектов по оказанию помощи ветеранам спецоперации на другие регионы страны.

В рамках заседания были представлены лучшие практики регионов ПФО по повышению уровня доверия к органам власти и местному самоуправлению, а также основные подходы и механизмы эффективной информационно-коммуникационной политики и обратной связи с гражданами с учетом компетенций АНО «Диалог» и центров управления регионами.

Подводя итоги заседания, полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что главная задача совета округа заключается в разработке и реализации решений, способствующих укреплению взаимодействия властных структур с населением и оперативному реагированию на проблемы граждан. Он напомнил, что предложения, высказанные на заседании, будут учтены в протоколе и представлены федеральным и региональным органам власти для последующей реализации соответствующих мер.

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