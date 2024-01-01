Скончался бывший глава управления здравоохранения Перми Олег Черевиков Ему было 80 лет Поделиться Твитнуть

Олег Черевиков

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми на 81-м году скончался глава управления здравоохранения города, начальник медсанчасти МВД по Пермской области, полковник в запасе Олег Черевиков. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава минздрава Прикамья Анастасия Крутень.

Олег Черевиков родился 24 февраля 1944 года. В 1967-м окончил Пермский медицинский институт. После окончания учебы свою карьеру начал инспектором-врачом в МСЧ МВД Пермской области. С 1974 года стал начальником Лечебно-трудового профилактория Пермской области, в 1977-м возглавил военно-врачебную комиссию.

С 1992 по 2002 год трудился в должности начальника МСЧ МВД по Пермской области. С 2002 по 2006-й возглавлял управление здравоохранения Перми.

Полковник в запасе Олег Черевиков был награждён почетным званием «Заслуженный врач РФ», нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД».

«Коллектив Министерства здравоохранения Пермского края приносит искренние соболезнования друзьям и родственникам. Светлая память об Олеге Юрьевиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении министра.

Церемония прощания с Олегом Черевиковым пройдёт 4 марта в большом зале по адресу: г. Пермь, ул. Старцева, 61. Начало в 12:20.

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