Максим Артамонов В Перми полиция не нашла нарушений в работе круглосуточного секс-отеля Заведение находится во дворе депаратамента образования Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Перми завершилась проверка круглосуточном секс-отеле, который находится в центре города на ул. Сибирская, 19а и соседствует с департаментом образования. Ранее с заявлением в правоохранительные органы обратились представители администрации Ленинского района. Об этом сообщает telegram-канал «Народный комиссар».

Как следует из ответа полиции, в ходе проверки «нарушений действующего законодательства не выявлено».

«За период 2023-2024 года сообщений о преступлениях, правонарушениях, происшествиях не зарегистрировано. Жалоб на работу заведения и его посетителей по факту нарушения тишины и покоя граждан в ночное время не поступало», - говорится в ответе ведомства.

Мы направили в пресс-службу мэрии запрос с просьбой дать официальный комментарий по этой ситуации.

Ранее «Новый компаньон» писал, во дворе департамента образования Перми (ул. Сибирская, 19а) открылся первый в городе круглосуточный секс-отель. Заведение работает уже давно, но в поле внимания СМИ оно попало только неделю назад.

На ресепшене заведения организован секс-шоп, а в самом отеле, судя по данным 2Gis, находятся 17 тематических номеров с почасовой оплатой.

Ранее на этом же месте, в пристройке к историческому зданию по ул. Сибирской, 19а (объект культурного наследия «Дом купца второй гильдии Алина») несколько лет располагался ночной клуб «Бегемот». Факт строительства незаконной пристройки по ул. Сибирской, 19б администрация Ленинского района выявила весной 2013 года. Поскольку разрешение на строительство не выдавалось, в июле того же года администрация обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием снести пристройку.

«Новый компаньон» освещал этот судебный процесс. Дело рассматривалось в суде один год и два месяца, и 2 октября 2014 года суд удовлетворил требования истца. Апелляционная и кассационная инстанции оставили судебное решение без изменений. Пристройку снесли в июле 2016 года. При этом сооружение разбирали вручную, потому что основное здание представляет историческую ценность.

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