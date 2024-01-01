Максим Артамонов В Татарстане ФСБ завело на пермяка уголовное дело о госизмене Его задержали ещё осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

В отношении 33-летнего уроженца Пермского края, электромонтёра ООО «Инженерно-технический центр «Гардиан» Владимира Овчинникова (внесён в список террористов и экстремистов) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 275 УК РФ (госизмена). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Мужчину задержали в прошлом году. Дело расследует Управление ФСБ по Республике Татарстан. Это уже второе уголовное дело, которое возбуждено в отношении него.

По данным следствия, Овчинников передавал информацию украинскому военизированному объединению «Легион «Свобода России»*. В ФСБ считают, что он рассказывал о том, где находятся подразделения Вооружённых сил РФ и промышленные объекты Татарстана и как они охраняются.

Владимир Овчинников с августа прошлого года жил в Нижнекамске. Его задержали ещё в конце октября. Впоследствии мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). В ходе обыска у пермяка изъяли мобильный телефон, в котором, как утверждали в ФСБ, были доказательства его преступной деятельности. Теперь только по одной этой статье мужчина может лишиться свободы на срок до 20 лет.

*Признано в РФ террористической организацией и запрещено.

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