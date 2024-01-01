Скончалась преподавательница Пермского университета Анна Чухланцева Ей было 30 лет Поделиться Твитнуть

Анна Чухланцева

ПГНИУ

В четверг, 29 февраля, в возрасте 30 лет скончалась кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры органической химии химического факультета ПГНИУ Анна Чухланцева. Об этом сообщили в пресс-службе университета и выразили искренние соболезнования родным, близким и друзьям учёного.

Анна Чухланцева родилась в Перми. После окончания школы поступила на химический факультет ПГУ, где увлеклась идеями создания сложных органических соединений для органической электроники. Под руководством профессора Георгия Абашева, научного руководителя лаборатории органических полупроводников, Анна углубилась в изучение перспективных материалов для современных областей науки.

В 2015 году Анна получила диплом бакалавра, а через два года защитила магистерскую диссертацию. После магистратуры поступила в аспирантуру института технической химии ПНЦ УрО РАН, чтобы продолжить свою научную карьеру под руководством профессора Абашева. Анна посвятила себя исследованиям в рамках работы лаборатории органических полупроводников. Её работа внесла серьёзный вклад в область химии материалов и была признана успешной. В декабре 2022 года Анна защитила диссертацию в уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук.

«Анна Николаевна была очень одарённым человеком, ей было интересно в жизни всё: и литература, и музыка, и история. Она с увлечением изучала иностранные языки, прекрасно владела компьютерными технологиями, очень любила путешествовать, находить вокруг себя что-то новое и щедро делиться этим знанием с другими людьми. Одним из самых серьёзных увлечений Анны Николаевны были шахматы, она принимала участие в различных турнирах, преподавала шахматы маленьким детям, которые её очень любили», — говорится в некрологе.

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