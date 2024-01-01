«Уралхим» наградил лучших школьников-химиков Пермского края Поделиться Твитнуть

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука» премиями по 50 тысяч рублей награждены два победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, набравшие одинаковое количество баллов, а также их учителя химии.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Цель «Уралхима» — показать, что качественное преподавание и изучение химии имеет первостепенное значение для развития промышленности региона. Ежегодно вручая такие премии, мы стремимся повысить популярность этой науки и обратить внимание одаренных детей такое перспективное направление для развития их таланта.

В 2024 году награды от «Уралхима» получили ученица 11 класса школы №22 г. Перми Анастасия Белоглазова и ее педагог Елена Савицкая, а также ученик 11 класса школы №2 г. Березники Ярослав Самотоев и его учитель Елена Ястребкова. Вручали премии директора филиалов «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» г. Березники:

— Березники не зря называют химической столицей Пермского края. Благодаря тому, что здесь сосредоточены такие гиганты, как «Уралхим» и «Уралкалий», в школах этому предмету уделяется особое внимание. Со своей стороны мы активно поддерживаем этот процесс, чтобы сегодняшние ученики и студенты знали: в родном городе их способности точно будут востребованы.

Федеральный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии пройдет в марте 2024 года. Его победители получат возможность поступить в ведущие вузы страны без экзаменов.

Елена Савинская, учитель химии МАОУ «СОШ №22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми:

— Очень приятно, что «Уралхим» высоко ценит и отмечает наградами труд преподавателей химии и выдающиеся достижения учащихся. Такой подход, безусловно, стимулирует к достижению новых успехов!





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