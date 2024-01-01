В Перми могут измениться трамвайные маршруты № 3, 6, 12 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми изучаются варианты изменения маршрутов некоторых трамваев. Об этом во время прямого эфира perm.aif.ru рассказал начальник департамента транспорта администрации города Анатолий Путин.

Чиновник, в частности, сообщил, что в департамент обращаются горожане по поводу трамвая № 7, на котором сосредоточен большой пассажиропоток. Особенно загрузка серьёзно возрастает после остановки «Пермская ярмарка». Поэтому чиновники рассматривают вариант продлить маршрут трамвая № 12 (сейчас ходит до остановки «Разгуляй») до «Пермской ярмарки».

Возможно в один будут объединены маршруты трамваев № 3 и 6. Он свяжет «Красный октябрь» с ОАО «Велта». Маршрут свяжет новые жилые кварталы, которые начинают формироваться вдоль улиц Дзержинского и Строителей с центром города.

Анатолий Путин добавил, что оба предложения пока в процессе обсуждения.





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