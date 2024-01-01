В Пермском крае стартует программа капитального ремонта детсадов Также продолжится обновление других объектов образования Поделиться Твитнуть

Фото: сайт правительства Пермского края

С 2025 года в регионах России, в том числе в Пермском крае, стартует программа капитального ремонта детских садов. Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, об этом объявил президент РФ Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием к Федеральному собранию.

В общей сложности в стране капремонта требует около 18,5 тыс. школ и детсадов. Федеральное правительство направит более 400 млрд руб. на эти цели. Также по поручению главы государства в ближайшие годы необходимо обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где это требуется.

Кроме того, поставлена задача запустить программу ремонта учреждений среднего профессионального образования. За шесть лет на эти цели из федерального бюджета будет выделено 120 млрд руб.

Отдельно президент остановился на вопросах высшего образования. Он дополнительно поручил запустить 50 инженерных школ, которые будут готовить специалистов высшей квалификации на базе вузов. Также будет расширена программа создания в России университетских кампусов — будет построено не менее 40 объектов. На эти цели из федерального бюджета направят порядка 400 млрд руб.

В Пермском крае в последние годы активно строятся новые здания для учреждений образования. В частности, за последние пять лет в регионе построены и уже открыты 31 школа и 29 детских садов, сдан корпус авиационного техникума им. Швецова и семиэтажное общежитие для учащихся, завершается реконструкция политехнического колледжа им. Славянова, идёт работа над созданием межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы».

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