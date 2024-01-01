В Пермском крае семьи с детьми получат дополнительную господдержку Регион приступает к выполнению соответствующих поручений президента Поделиться Твитнуть

Фото: сайт правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, с которым глава государства выступил сегодня, 29 февраля. В своём телеграм-канале Дмитрий Махонин отметил, что в своём обращении президент обозначил ключевые направления развития страны до 2030 года, которые касаются каждого региона.

Так, был анонсирован новый нацпроект «Семья», направленный на повышение качества жизни семей с детьми и повышение рождаемости.

Кроме того, по поручению президента для достижения устойчивого роста рождаемости правительство РФ будет принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития. В частности, минимум до 2030 года планируется продлить программу материнского капитала и программу семейной ипотеки. Также глава РФ предложил правительству увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей. Налоговый вычет для семей с детьми будет предоставляться автоматически, а его размер повысят с 350 тыс. до 450 тыс. руб.

Помимо этого, в следующем году стартует государственная программа по капитальному ремонту детских садов. Значительные средства из федерального бюджета направят на ремонт колледжей и техникумов, студенческих общежитий, учреждений здравоохранения.

Дмитрий Махонин отметил, что прозвучали также важные для Пермского края вопросы, связанные с продлением программы переселения из ветхого и аварийного жилья и модернизацией системы ЖКХ.

«Сразу приступаем к работе — правительство Пермского края начинает подготовку к исполнению всех поручений, которые дал Владимир Владимирович Путин», — резюмировал губернатор Прикамья.

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