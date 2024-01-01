Алёна Бронникова Пермь вошла в ТОП-5 городов-миллионников по приросту груминг-студий За год количество салонов для домашних питомцев увеличилось на 17,6% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермь вошла в пятёрку лидеров среди 16-ти российских городов-миллионников по росту числа груминг-студий за год. Рейтинг составил «2ГИС».

Согласно представленным данным, на февраль текущего года в Перми работает 80 салонов, предлагающих услуги по уходу за домашними животными. За год их количество выросло на 17,6%. В рейтинге Пермь заняла четвёртое место, уступив Ростову-на-Дону — прирост 23,9%, Уфе — 22,4% и Нижнему Новгороду — 20%.На пятом месте оказалась Москва (16,5%), Екатеринбург — на шестом (15,8%), Санкт-Петербург — на девятом (13,7%). Отрицательная динамика наблюдается только в Волгограде, занявшем последнюю строчку в рейтинге. За год количество груминг-студий там снизилось на 3,8%.

Организации предлагают такие услуги как купание, стрижка шерсти, УЗИ-чистка зубов, маникюр, SPA-процедуры для питомцев. По данным «2ГИС», сейчас их количество в городах-миллионниках составляет 2 599 компаний. За последние пять лет оно увеличилось вдвое, за последний год — на 14%.

Больше всего груминг-студий работают в Москве, где зарегистрирована 791 организация, и Санкт-Петербурге — 441. По количеству таких компаний лидируют также Краснодар — 174, Екатеринбург — 161 и Новосибирск — 141.

Вместе с тем, наблюдается и рост спроса на данные услуги. Так, поиск организаций на картах за последний год увеличился на 21%. А курсы подготовки специалистов по грумингу стали искать чаще на 22%.

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