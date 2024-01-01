Максим Артамонов В Кировском районе Перми появятся три новых маршрута общественного транспорта В дептрансе планируют задействовать автобусы большой вместимости Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В мэрии Перми 29 февраля состоялось заседание рабочей группы по развитию маршрутной сети города. Чиновники представили результаты соцопроса, который проводился городским департаментом транспорта в начале этого года. В опросе приняло участие более 4 тыс. пермяков, большинство из которых регулярно пользуется общественным транспортом.

Больше всего участники опроса высказались за увеличение способности транспорта переводить большее количество людей, что связано с ростом пассажиропотока. Чтобы решить эту задачу, чиновники планируют задействовать транспорт большей вместимости, увеличить количество отправлений и повысить скорость сообщения.

Сейчас в Кировском районе Перми рассматривается возможность ввода трёх дополнительных маршрутов. Два из них создадут дополнительную связь с центром города. Ещё один станет внутрирайонным и заменит собой районные маршрутные такси. По задумке чиновников, изменения позволят охватить улицы Магистральную, Кировоградскую и Сивашскую, где общественного транспорта сейчас нет. Кроме того, на маршруте № 6 могут увеличить количество рейсов, а на маршруте № 15 ввести автобусы особо большого класса.

Также рассматривается возможность продления трамвайного маршрута № 6 на Красный Октябрь в связи с планируемой застройкой вдоль улиц Дзержинского и Строителей. Нововведение позволит обеспечить дополнительный выезд из микрорайона Парковый. Другой трамвайный маршрут — № 12 — может быть продлён до "Пермской ярмарки", чтобы снизить нагрузку на маршруты № 4 и 7 между центром города и Мотовилихинским районом.

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