Максим Артамонов Роспотребнадзор нашёл нарушения в правилах магазина «Ашан» в Перми Покупатели не могли вернуть неиспользованные деньги с карт с истекшим сроком годности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю через суд обязало магазин «Ашан», расположенный в Перми, устранить нарушения при использовании подарочных карт. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в правилах подарочных карт магазина было прописано, что потребители не смогут вернуть неиспользованные деньги после истечения срока действия подарочной карты. Однако такие условия нарушают требования Гражданского кодекса РФ и Закон «О защите прав потребителей».

В связи с этим представители краевого управления Роспотребнадзора обратились в суд. При рассмотрении дела торговая сеть исключила из Правил ущемляющие условия для потребителей.

По решению Московского областного суда от 15 января 2024 года требования Роспотребнадзора были частично удовлетворены. Действия ретейла признаны противоправными в отношении неопределённого круга лиц.

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