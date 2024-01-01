Президент «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев вошёл в Наблюдательный совет Пермского университета Он также является почётным профессором ПГНИУ Поделиться Твитнуть

Андрей Кузяев

Архив ИД «Компаньон»

В состав Наблюдательного совета Пермского государственного университета вошёл президент компании «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев. Он также является почётным профессором ПГНИУ и почётным гражданином Перми. Об этом факте на заседании учёного совета сообщил исполняющий обязанности ректора Игорь Германов.

«Полагаю, что включение этой кандидатуры в состав управляющих органов будет всем нам на пользу. Все знают, какую помощь Андрей Равелевич оказывал и продолжает оказывать Пермскому университету», — отметил и.о. ректора.

Также Министерство науки и высшего образования РФ заменило своих представителей в составе Наблюдательного совета ПГНИУ. В совет был включён заместитель министра Дмитрий Афанасьев, который курирует департамент государственной политики в сфере высшего образования и департамент координации деятельности образовательных организаций. Он также отвечает за реализацию программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Департамент экономической политики возглавляет Аслан Канукоев.

Андрей Кузяев является председателем совета директоров ООО «Пермская финансово-производственная группа» и президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг». В 1987 году он окончил экономический факультет Пермского университета.

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