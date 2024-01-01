В Перми откроется выставка работ художников Пермского края и Республики Коми «Нефтью едины» Поделиться Твитнуть

В Центральном выставочном зале Перми с 7 по 17 марта можно будет увидеть индустриальные пейзажи в разных техниках. Затем выставка «Нефтью едины» начнёт своё путешествие по другим городам Республики Коми и Прикамья.

На экспозиции посетители смогут увидеть работы 13 признанных художников из Пермского края и Республики Коми. Вместе с ними зрители отправятся в художественное путешествие по старейшим нефтяным регионам России.

В 2024 году отмечается 95-летие нефтяной промышленности Пермского края и Тимано-Печоры. Художники обратились к жанру индустриального пейзажа, чтобы зафиксировать и творчески переосмыслить историю становления и развития добычи «чёрного золота». Картины выполнены в различных жанрах и техниках — с использованием акварели, масла, акрила и даже нефти.

Экспозиция в Центральном выставочном зале, насчитывающая более ста работ, будет доступна для всех желающих. Вход свободный. 8 марта здесь пройдёт мастер-класс по созданию «нефтяного» натюрморта в технике скетчинга. Его проведёт известная пермская художница Любовь Малышева.

После завершения выставки работам художников двух регионов предстоит большое путешествие: с марта по сентябрь картины будут экспонироваться в Усинске, Ухте, Добрянке и Чернушке. В преддверии Дня нефтяника их можно будет увидеть в Москве на ВДНХ в выставочном павильоне «Нефть».





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