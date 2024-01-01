Ателье в Перми вернуло клиентке норковую шубу через шесть лет 

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норковая шуба

фото: polini.club

Пермячке только через шесть лет ателье вернуло норковую шубу, взятую на реставрацию. Восстановление прав потребителя произошло только под давлением судебных приставов. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУФССП по региону.

Ещё в 2018 году в пермское ателье поступила заявка от жительницы города на восстановление её мехового пальто. Заказчица просила мастера поставить заплаты на истертые карманы, перешить крючки-застежки и произвести химическую чистку верхней одежды. Исполнитель оценил объём работы в сумму более 20 тыс. руб. Заказчица предоставила аванс в размере 3 тыс. руб. и ожидала результатов ремонта. Однако после первой примерки женщина осталась разочарована: вставки не соответствовали цвету и фактуре изделия, их размер превышал границы потертости, и, кроме того, используемые заплаты были выполнены с использованием пояса, что не было оговорено на стадии заказа. Кроме этого, пальто стало тесным для его владелицы. Пермячка оставила вещь в ателье для доработки. В следующий визит выяснилось, что недостатки не были устранены, в связи с чем собственница отказалась оплачивать проделанную работу и потребовала вернуть изделие в исходное состояние. В свою очередь, владелец ателье заявил, что другой вариант выполнения ремонта был невозможен, и требовал от заказчицы оплатить проделанную работу и забрать своё имущество. Однако из-за вступивших в силу карантинных ограничений владелица не смогла этого сделать. Через некоторое время индивидуальный предприниматель напомнил пермячке о шубе и пригрозил её продажей, если клиентка не выполнит требования мастера.

Спустя шесть лет женщине пришла на помощь юстиция. В ходе судебного разбирательства товароведческая экспертиза показала, что реконструкция была выполнена с существенными недостатками, которые невозможно исправить. Исходя из действующего законодательства, суд принял решение, согласно которому ответчик не имеет права требовать оплаты за выполненные работы с наличием существенных дефектов и, следовательно, удерживать изделие у себя.

В отношении индивидуального предпринимателя было начато исполнительное производство в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России в Пермском крае. Должница была извещена о необходимости исполнить судебное решение в установленный законом срок, иначе последуют меры принудительного исполнения. Однако это не убедило мастера передать шубу владелице. Только после ограничения ИП в праве выезда за рубеж шуба вернулась к хозяйке.

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