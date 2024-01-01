Ателье в Перми вернуло клиентке норковую шубу через шесть лет Поделиться Твитнуть

Пермячке только через шесть лет ателье вернуло норковую шубу, взятую на реставрацию. Восстановление прав потребителя произошло только под давлением судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Ещё в 2018 году в пермское ателье поступила заявка от жительницы города на восстановление её мехового пальто. Заказчица просила мастера поставить заплаты на истертые карманы, перешить крючки-застежки и произвести химическую чистку верхней одежды. Исполнитель оценил объём работы в сумму более 20 тыс. руб. Заказчица предоставила аванс в размере 3 тыс. руб. и ожидала результатов ремонта. Однако после первой примерки женщина осталась разочарована: вставки не соответствовали цвету и фактуре изделия, их размер превышал границы потертости, и, кроме того, используемые заплаты были выполнены с использованием пояса, что не было оговорено на стадии заказа. Кроме этого, пальто стало тесным для его владелицы. Пермячка оставила вещь в ателье для доработки. В следующий визит выяснилось, что недостатки не были устранены, в связи с чем собственница отказалась оплачивать проделанную работу и потребовала вернуть изделие в исходное состояние. В свою очередь, владелец ателье заявил, что другой вариант выполнения ремонта был невозможен, и требовал от заказчицы оплатить проделанную работу и забрать своё имущество. Однако из-за вступивших в силу карантинных ограничений владелица не смогла этого сделать. Через некоторое время индивидуальный предприниматель напомнил пермячке о шубе и пригрозил её продажей, если клиентка не выполнит требования мастера.

Спустя шесть лет женщине пришла на помощь юстиция. В ходе судебного разбирательства товароведческая экспертиза показала, что реконструкция была выполнена с существенными недостатками, которые невозможно исправить. Исходя из действующего законодательства, суд принял решение, согласно которому ответчик не имеет права требовать оплаты за выполненные работы с наличием существенных дефектов и, следовательно, удерживать изделие у себя.

В отношении индивидуального предпринимателя было начато исполнительное производство в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России в Пермском крае. Должница была извещена о необходимости исполнить судебное решение в установленный законом срок, иначе последуют меры принудительного исполнения. Однако это не убедило мастера передать шубу владелице. Только после ограничения ИП в праве выезда за рубеж шуба вернулась к хозяйке.

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