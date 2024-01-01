Екатерина Артёмова
Власти Перми расширили границы туристского центра города
Его общая площадь увеличилась более чем на 20 га
Администрация Перми изменила границы территории туристского центра города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Границы туристского центра Перми были установлены в 2022 году. Изначально он был ограничен улицами Окулова, Газеты «Звезда», Монастырской, Советской, 25-го Октября, Пермской, Осинской и Комсомольским проспектом. Общая площадь этой территории составляла 76,5 га.
Теперь, в соответствии с новым постановлением, в границы туристского центра краевой столицы входят также городская эспланада и сквер Уральских добровольцев. Кроме того, в его состав включены два участка в микрорайоне Разгуляй. Это территория квартала, в котором находятся городская детская клиническая больница № 3 и Дом Грибушина (само здание занимает Пермский федеральный исследовательский центр Уро РАН), а также участок, где расположен сквер им. Татищева.
В результате изменения границ общая площадь туристского центра увеличилась до 99,64 га.
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