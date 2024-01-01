Екатерина Артёмова Власти Перми расширили границы туристского центра города Его общая площадь увеличилась более чем на 20 га Поделиться Твитнуть

Фото: новые границы туристского центра Перми / приложение к постановлению администрации Перми №151 от 28.02.2024 г.

Администрация Перми изменила границы территории туристского центра города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Границы туристского центра Перми были установлены в 2022 году. Изначально он был ограничен улицами Окулова, Газеты «Звезда», Монастырской, Советской, 25-го Октября, Пермской, Осинской и Комсомольским проспектом. Общая площадь этой территории составляла 76,5 га.

Фото: старые границы туристского центра Перми / приложение к постановлению администрации Перми №578 от 05.07.2022 г.

Теперь, в соответствии с новым постановлением, в границы туристского центра краевой столицы входят также городская эспланада и сквер Уральских добровольцев. Кроме того, в его состав включены два участка в микрорайоне Разгуляй. Это территория квартала, в котором находятся городская детская клиническая больница № 3 и Дом Грибушина (само здание занимает Пермский федеральный исследовательский центр Уро РАН), а также участок, где расположен сквер им. Татищева.

В результате изменения границ общая площадь туристского центра увеличилась до 99,64 га.

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