Максим Артамонов В Пермском крае вновь выросли цены на автомобильное топливо Регион продолжает оставаться в лидерах по дороговизне бензина в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росстат опубликовал данные по ценам на автомобильный бензин и дизельное топливо с 20 по 26 февраля. В Пермском крае в очередной раз отмечается рост стоимости бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Так, цена 1 литра АИ-92 выросла на 7 коп. (50,78 руб.), а бензина марки АИ-95 — на 6 коп. (55,18 руб.).

Стоимость 1 литра АИ-98 составляет 69,64 руб., а литр дизельного топлива обходится автовладельцам в 65,30 руб.

На сегодняшний день Пермский край продолжает удерживать пальму лидерства по самым высоким ценам на все виды топлива в Приволжском федеральном округе.

Источник: Росстат

В целом за неделю, с 20 по 26 февраля, рост цен на бензин зафиксирован в девяти субъектах РФ, более всего — в Республике Коми (+1,1%).

Снижение цен на бензин было зафиксировано в семи российских регионах, более всего — в республиках Калмыкия и Тыва (-0,2%).

Мониторинг цен Росстат проводит еженедельно на более чем 1700 АЗС, расположенных в 279 городах РФ.

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