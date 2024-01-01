В Прикамье на 44% вырос спрос на репетиторов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье в 2023 году было размещено почти 170 вакансий для репетиторов, что на 44% больше, чем в 2022 году. А по всей стране за прошлый год было опубликовано почти 11 тыс. таких вакансий (+60% к 2022 году). Об этом сообщает платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Репетиторы широко востребованы как онлайн, так и офлайн форматов в коммерческих образовательных учреждениях. В 2023 году предложенная медианная зарплата репетиторов в Пермском крае составила 54 900 руб., что на 4% превышает уровень прошлого года.

В профессиональной сфере "Наука, образование" в Пермском крае в январе текущего года было опубликовано 290 вакансий, что превышает показатель прошлого года на 15%. Конкуренция остаётся сбалансированной, так как на одну вакансию учителя, преподавателя или педагога приходится 4,6 резюме.

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