Максим Артамонов В Перми сгорела «Газель» у магазина «Пятёрочка» Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала "ЧП Пермь"

Вечером 28 февраля в Свердловском районе Перми загорелся грузовой автомобиль «Газель». Об этом сообщили местные telegram-каналы, опубликовав видео происшествия.

Как выяснилось, пожар произошёл на ул. Островского, 74. Очевидцы рассказали о хлопках взрывов во время горения.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что сообщение о возгорании транспортного средства поступило в 18:38. Горение было ликвидировано в 18:52.

В ведомстве уточнили, что в ликвидации пожара участвовали 11 человек личного состава и 2 единицы техники от МЧС России.

В результате инцидента никто не пострадал и не травмировался.

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