Максим Артамонов
В Перми сгорела «Газель» у магазина «Пятёрочка»
Пострадавших нет
Вечером 28 февраля в Свердловском районе Перми загорелся грузовой автомобиль «Газель». Об этом сообщили местные telegram-каналы, опубликовав видео происшествия.
Как выяснилось, пожар произошёл на ул. Островского, 74. Очевидцы рассказали о хлопках взрывов во время горения.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что сообщение о возгорании транспортного средства поступило в 18:38. Горение было ликвидировано в 18:52.
В ведомстве уточнили, что в ликвидации пожара участвовали 11 человек личного состава и 2 единицы техники от МЧС России.
В результате инцидента никто не пострадал и не травмировался.
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