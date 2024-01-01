В Пермском крае улучшаются жилищные условия для селян В этом году на реализацию комплексного развития сельских территорий будет направлено более 460 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Кудымкарском муниципальном округе состоялось выездное заседание краевого правительства, на котором министр Агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков отчитался об исполнении мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях. Также Носков рассказал о планах на 2024 год. Об этом сообщили в прессс-службе регионального правительства.

На сегодняшний день в сельской местности нашего региона живёт более 600 тыс. человек. Это почти четверть всего населения Пермского края. Одна из приоритетных задач, которая стоит перед властями, — планомерно улучшать жилищные условия для жителей сёл и деревень.

В связи с этим на условиях софинансирования из федерального бюджета реализуются мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Они предусматривают улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, благоустройство сельских территорий, создание современного облика сельских территорий, содействие занятости сельского населения и сельскую ипотеку. На реализацию этих мероприятий в 2024 году направлено более 460 млн руб., в том числе из федерального бюджета — 432 млн руб.

«В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан в 2024 году планируется оказать государственную поддержку 8 семьям на приобретение (строительство) 704 кв. м жилья. Объём финансирования составит 17 млн руб. По соцвыплатам предоставляется свидетельство гражданину на улучшение жилищных условий с периодом реализации 1 год на приобретение и 2 года на строительство. Господдержка составляет 70% от стоимости жилья, 30% — собственные средства гражданина. По социальным выплатам в 2024 году объём господдержки составит 7,1 млн руб. Их получат три семьи из Кудымкарского муниципального округа и семья из Частинского муниципального округа», — рассказал Павел Носков.

По предоставлению субсидий муниципальным образованиям на строительство (приобретение) жилья, передаваемого гражданам по договорам найма, господдержка оказывается в размере 80%, где 20% — средства работодателя. В текущем году запланировано приобретение жилья на сумму 9,9 млн руб. для семей из Юрлинского, Кунгурского и Оханского муниципальных округов Прикамья. Гражданин уже через 5 лет имеет право выкупить его за 10% от расчётной стоимости, а через 10 лет — за 1%.

В частности, Юрлинский муниципальный округ реализует мероприятия по строительству (приобретению) жилья с 2021 года, передаваемого по договорам найма. В 2023 году округ построил пять жилых домов для специалистов социальной сферы.

Кроме того, одно из востребованных направлений этой программы — льготная сельская ипотека. В Пермском крае в 2023 году было выдано 284 ипотечных кредита по льготной ставке на сумму 870 млн руб. План на 2024 год — 390 кредитов на сумму 1,2 млрд руб., с учётом открытых федеральных лимитов.

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