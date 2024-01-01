Алёна Бронникова Жительница Перми получила штраф из-за радужного флага в окне Суд посчитал её виновной в демонстрации символики ЛГБТ* Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми 20 февраля Индустриальный районный суд оштрафовал местную жительницу за размещённый на её окне радужный флаг. Об этом свидетельствует постановление суда, опубликованное на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, суд признал пермячку виновной в публичной демонстрации символики ЛГБТ-сообщества*, признанного в РФ экстремистским (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Обвиняемая согласилась с протоколом об административном правонарушении. Она объяснила, что, разместив флаг в оконном проёме, не думала, что это является нарушением закона и добавила, что не имеет экстремистских убеждений.

«Вина подтверждается протоколом об административном правонарушении, сведениями из интернет-ресурса — фотоизображения, на котором присутствует флаг — символ международного общественного движения ЛГБТ*, рапортом об обнаружении признаков состава правонарушения и другими доказательствами. Следовательно, размещая в оконном проёме флаг экстремистского общественного движения, П. должна была осознавать противоправный характер своих действий и предвидеть их вредные последствия», — отмечается в постановлении.

Смягчающими вину обстоятельствами стали признание вины и наличие хронических заболеваний. Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили ей наказание в виде штрафа. Флаг будет конфискован и уничтожен после вступления постановления в законную силу. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней. Согласно КоАП, пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, запрещённых федеральными законами, влечёт наложение административного штрафа от 1 до 2 тыс. руб. с конфискацией предмета.

*Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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