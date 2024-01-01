Максим Артамонов Главе СКР доложат о сгоревшем на диване в Пермском крае мужчине Житель Осы Данил Шестаков погиб при странных обстоятельствах Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае следователи СУ СКР проводят доследственную проверку по факту смерти жителя Осы Данила Шестакова, который погиб при загадочных обстоятельствах. Родственники погибшего утверждают, что смерть носила насильственный характер. Руководителю следкома по региону Денису Головкину поручено доложить об итогах проверки в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается в telegram-канале следкома.

Известно, что 6 февраля этого года доставленный с пожара мужчина умер в реанимации Осы. Накануне происшествия, в ночь на 4 февраля, Данил Шестаков пришёл в гости к своим знакомым, которые распивали спиртное. Вместе с ним в одной компании находилась его бывшая супруга Екатерина и приятель Николай. В какой-то момент бывшая жена обнаружила мужчину горящим на диване.

Родственники погибшего, мама и бывшая жена Екатерина, выступили в эфире передачи «Мужское и женское» (16+) на Первом канале и рассказали о произошедшем. По словам мамы Данила, её сына сожгли заживо. Телепередачей заинтересовались следователи.

«Сожгли заживо моего 33-летнего сына Данила в ночь на 4 февраля. Трое суток он был в реанимации. Сноха говорила тогда, что Коля поджёг — он ей звонил. То есть версии ходят разные», — рассказала мать погибшего.

Подобную версию озвучила и бывшая супруга. Она рассказала, что в тот день попросила Данила забрать её из дома их общих знакомых, но он приехал с большим количеством спиртного. По мнению женщины, её бывший муж пытался свести счёты с жизнью. Она также сказала, что не была рядом с Данилом в тот момент, когда он загорелся.

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