В Перми в Театре-Театре заработал сервис онлайн-бронирования столиков в буфете Можно также сделать предзаказ блюд Поделиться Твитнуть

фото: МТС

В Перми заработал сервис МТС Live, позволяющий бронировать столики в буфетах Театра-Театра. Сразу после покупки билетов в театр в сервисе появляется возможность забронировать столик в буфет и оформить предзаказ из меню. Об этом сообщили в филиале МТС в Пермском крае

Сервис запущен в трёх буфетах большой сцены Театра-Театра: одном на первом этаже и двух на втором. После оплаты заказа гости получают смс-уведомление с номером бронирования и датой мероприятия. В день спектакля выбранный стол будет сервирован к указанному времени. Места можно забронировать как до начала спектакля, так и на время антракта. В меню представлены фотографии и описания блюд и напитков, которые доступны для предзаказа. Отмечается, что буфеты Театра-Театра начинают работу за 45 минут до начала спектакля и закрываются после антракта.

Таким образом, Пермский академический Театр-Театр присоединился к списку театров, в которых гости больше не обязаны стоять в очередях буфетов. В этом списке уже присутствуют Театр им. Евгения Вахтангова, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, а также другие столичные театры.

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