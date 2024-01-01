Максим Артамонов В Пермском крае к 2026 году построят 17 школ и 10 детских садов Также чиновники обещают продолжить ремонт существующих образовательных учреждений Поделиться Твитнуть

новый корпус гимназии № 2 в Соликамске

permkrai.ru

В ближайшие три года в Пермском крае будет построено 10 новых детских садов и 17 новых школ. Такие данные озвучила во время выездного заседания регионального правительства министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Чиновница пояснила, что 10 новых детских садов будут рассчитаны на 2310 мест, а 17 школ — на 9840 мест.

Раиса Кассина также рассказала, что по федеральной программе в Прикамье планируется отремонтировать 44 школы в 16 муниципалитетах. Ещё 10 объектов будет восстановлено за счёт регионального и муниципального бюджетов.

С 2021 по 2023 год был проведён ремонт в 18 школах, в том числе в 8 в 2023 году.

В целом с 2019 года в регионе построено 32 школы на 22 тыс. мест, а также 29 детских садов.

С 2024 по 2026 год в регионе также продолжится строительство и реконструкция объектов среднего профессионального образования. Речь идёт об учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусах, общежитиях и спорткомплексах.

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