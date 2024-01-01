Екатерина Артёмова
В Перми приставы арестовали здание кафе за долги владелицы помещений
Собственница задолжала около 700 тыс. рублей по коммунальным платежам
Судебные приставы наложили арест на нежилое трёхэтажное здание площадью 627 кв. м на проспекте Декабристов, 29а. По данным 2ГИС, большую часть здания занимает кафе LUBA Party Place, также на первом этаже располагаются пекарня «Любимая булочная» и магазин алкогольной продукции «Лион». Как пояснили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, недвижимость арестована в целях принудительного взыскания долгов с владелицы помещений.
В настоящий момент в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с собственницы здания задолженности по коммунальным платежам на общую сумму около 700 тыс. руб. в пользу ресурсоснабжающих организаций.
Гражданка мер к погашению долгов не принимает. За неисполнение требований приставы вынесли постановление о взыскании с неё исполнительского сбора в размере свыше 50 тыс. руб. Если неплательщица так и не погасит задолженность, то зарегистрированное на неё здание на проспекте Декабристов, 29а передадут на торги.
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