Екатерина Артёмова В Перми приставы арестовали здание кафе за долги владелицы помещений Собственница задолжала около 700 тыс. рублей по коммунальным платежам Поделиться Твитнуть

Судебные приставы наложили арест на нежилое трёхэтажное здание площадью 627 кв. м на проспекте Декабристов, 29а. По данным 2ГИС, большую часть здания занимает кафе LUBA Party Place, также на первом этаже располагаются пекарня «Любимая булочная» и магазин алкогольной продукции «Лион». Как пояснили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, недвижимость арестована в целях принудительного взыскания долгов с владелицы помещений.

В настоящий момент в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с собственницы здания задолженности по коммунальным платежам на общую сумму около 700 тыс. руб. в пользу ресурсоснабжающих организаций.

Гражданка мер к погашению долгов не принимает. За неисполнение требований приставы вынесли постановление о взыскании с неё исполнительского сбора в размере свыше 50 тыс. руб. Если неплательщица так и не погасит задолженность, то зарегистрированное на неё здание на проспекте Декабристов, 29а передадут на торги.

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