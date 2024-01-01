В Перми открылся новый пункт приёма на службу по контракту Он заработал в Орджоникидзевском районе Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

На базе общественного центра по ул. Трясолобова, 93 в Орджоникидзевском районе Перми открылся новый пункт приёма на службу по контракту. Он будет работать в будни с 9 до 18 часов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в пункте не только принимают заявления на участие в СВО, там можно получить информацию об условиях и местах прохождения службы или оставить гуманитарную помощь.

Напомним, уже несколько месяцев во всех районах Перми работают брендированные павильоны, где ведутся консультации и приём контрактников.

Кроме того, в Перми продолжает действовать единая городская «горячая линия» по вопросам приёма на военную службу по контракту. Её номер телефона: 217-33-80. Режим работы «горячей линии»: с понедельника по четверг — с 9.00 до 18.00, перерыв — с 13.00 до 14.00, пятница — с 9.00 до 17.00, перерыв — с 13.00 до 14.00.

Также можно позвонить в пункт отбора граждан на военную службу по контракту Министерства обороны РФ. Его номер телефона: 237-48-73.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.