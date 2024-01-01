Угощавший подростка наркотиком житель Прикамья приговорён к 10 годам колонии Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Житель Пермского края признан судом виновным в склонении несовершеннолетней к потреблению психотропного вещества (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Расследование в отношении 22-летнего обвиняемого жителя Нытвенского городского округа вёл сотрудник местного следственного отдела. Из материалов дела следует, что молодой мужчина в общежитии Нытвы вечером 20 февраля 2023 года предложил 14-летней знакомой употребить совместно с ним психотропное вещество, при этом он достоверно знал, что девушка еще не достигла совершеннолетия.

Приговором суда виновному было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Санкт-Петербурге суд вынес предупреждение рэперу из Березников Scally Milano. В текстах исполнителя нашли «побуждение к употреблению наркотиков».

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