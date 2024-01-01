В Пермском крае бизнесмен при исполнении госконтракта украл 9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Лысьвенский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при исполнении государственного контракта в сфере здравоохранения.

Судом было установлено, что осуждённый, являясь предпринимателем, весной 2022 года участвовал в электронном аукционе на поставку дорогостоящего профессионального оборудования в медицинские организации Ульяновской и Московской областей. Он смог заключить три государственных контракта на общую сумму около 20 млн руб., предложив наименьшую цену за услуги.

Одним из основных условий договоров было авансирование. Заказчики выполнили свои обязательства и передали исполнителю денежные средства в размере от 30 до 50% от общей суммы контракта, что составило 9 млн руб. Однако на самом деле осуждённый не имел намерения и возможности выполнить взятые обязательства, а вместо этого присваивал полученные деньги и тратил их на личные нужды.

Суд признал мужчину виновным и приговорить его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших 4,5 млн руб.

Ущерб, причинённый крупным российским банкам, выдавшим гарантии заказчикам государственных контрактов, будет взыскан через гражданское судопроизводство. В рамках возмещения причинённого ущерба на имущество осуждённого наложен арест на сумму свыше 11 млн руб.

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