Андрей Стрельцов Пермский «Молот» вновь проиграл в Красноярске матч серии плей-офф Теперь от вылета из борьбы за Кубок Петрова пермскую команду отделяет одно поражение Поделиться Твитнуть

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Во вторник, 27 февраля, «Молот» и «Сокол» провели в Красноярске четвёртый матч 1/8 финала Кубка Петрова. Поединок завершился победой хозяев льда. Хоккеисты «Сокола», как и накануне в понедельник, сумели вырвать победу в дополнительное время. После трёх периодов счёт был равным 3:3. При этом подопечные Павла Зубова трижды выходили вперёд по ходу матча, но каждый раз хозяева догоняли соперника. Голы в составе гостей забили Иван Ларичев, Александр Волков и Роман Ивашов.

«Начало было нормальное. Потом были моменты, когда можно было доводить игру до победного в третьем периоде. Где-то хладнокровия не хватило, даже 4 в 1 выходили! Нападающие соперника в этом плане были посерьёзнее», — прокомментировал итог матча главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов.

Таким образом в серии до четырёх побед повела команда из Красноярска 3-1. «Соколу» осталось одержать одну победу для выхода в 1/4 финала Кубка Петрова. Следующий матч состоится 1 марта в Перми.





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