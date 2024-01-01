Осуждённую за вымогательство медиаменеджера Ольгу Архарову этапировали в Пермь Поделиться Твитнуть

В Пермь этапировали осуждённую за вымогательство медиаменеджера Ольгу Архарову. Как сообщает 59.ru, она помещена в СИЗО № 5 по ул. Соликамской, 246а. Ранее сообщалось, что в то же СИЗО привезли подельницу Архаровой журналистку telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову.

В ноябре прошлого года Баязитову и Архарову Басманный суд Москвы признал виновными в вымогательстве у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова, которого в 2006 году посадили за незаконную банковскую деятельность и подделку документов. Ушаков обратился к администратору канала «Адские бабки» Инне Чуриловой и попросил удалить посты о нём. За трёхмесячное блокирование негативной информации представители канала просили 1,2 млн руб. Ушаков написал заявление о вымогательстве. Чурилова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, суд приговорил её к условному сроку. Баязитову и Архарову приговорили к 5 и 4,5 годам колонии.

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