Екатерина Артёмова В Перми выросли продажи антиоксидантов и БАДов для зрения В начале этого года спрос на такие препараты увеличился более чем на 20% Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Перми со второго полугодия 2023 года наблюдается рост продаж антиоксидантов (витамины С, E, А, БАДы и витаминно-минеральные комплексы с цинком, медью, селеном и коэнзим Q10). По данным интернет-аптеки «Сбер Еаптека», в период с июля по декабрь прошлого года в городе было продано на 28% больше пачек таких препаратов, чем в аналогичный период 2022-го. Наиболее интенсивный рост продаж был зафиксирован в ноябре — более чем 72% год к году.

В начале 2024 года тенденция продолжилась: продажи антиоксидантов в Перми выросли более чем на 25% по сравнению с началом 2023 года.

Также «Сбер Еаптека» фиксирует в Перми рост спроса на препараты для зрения (лекарства, БАДы, полезные для глаз моновитамины А, B, B1, С и другие). Во втором полугодии 2023 года продажи препаратов из этой категории увеличились на 22% по сравнению со вторым полугодием 2022-го. В первые месяцы 2024-го продажи выросли ещё на 29% относительно аналогичного периода прошлого года.

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