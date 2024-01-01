Алёна Бронникова В Перми скончалась 26-летняя учитель школы «Дуплекс» Виктория Батракова боролась с продолжительной болезнью Поделиться Твитнуть

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В Перми 24 февраля ушла из жизни молодая учитель пермской языковой школы «Дуплекс» Виктория Батракова. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на учебное заведение, девушке было всего 26 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Администрация и коллектив МАОУ "Дуплекс" с прискорбием сообщает, что 24 февраля, на 27-м году жизни, после продолжительной тяжёлой болезни, скончалась наша коллега Виктория Олеговна Батракова. В эти траурные дни выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сообщает администрация школы.

Виктория Батракова родилась в п. Куеда, после окончания школы с 2015 по 2023 годы училась в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. В школу «Дуплекс» она устроилась в сентябре 2020 года. Работала учителем математики, информатики и технологии. Коллеги отмечают, что она была ответственным и исполнительным сотрудником, готова была прийти на помощь в любой ситуации.

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