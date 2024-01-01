Авиакомпания Royal Flight лишится допусков на международные рейсы из Перми У перевозчика было право на перелёты в 21 город 13 стран Поделиться Твитнуть

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) планирует аннулировать у авиакомпании Royal Flight разрешения на выполнение международных перелётов из Перми. Такая информация содержится в повестке заседания Росавиации.

Согласно документу, у Royal Flight отберут разрешения на полёты из Перми в города Каир, Хургада, Шарм-Эль-Шейх (Египет); Ираклион, Солоники, Родос, Корфу (Греция); Барселона, Пальма-де-Майорка (Испания); Варадеро (Куба); Канкун (Мексика); Фуджейра (ОАЭ); Утапао (Таиланд); Эйлат (Израиль); Акаба (Иордания); Ларнака (Кипр); Санья (Китай); Занзибар (Танзания); Монастир, Джерба, Энфида (Тунис).

Всего же авиакомпания может потерять разрешения на 473 международных рейса из различных городов России. Часть разрешений на перевозки пассажиров и грузов, которые ранее выполняла Royal Flight, будут осуществлять компании «Аэрофлот», Red Wings, Smartavia, «Азимут», «ИрАэро» и S7.

Как напомнил «Коммерсантъ-Прикамье», весной 2022 года Royal Flight приостановила полёты в связи с санкциями и отзывом самолётов иностранными лизингодателями. В апреле 2023 года Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта по заявлению авиаперевозчика, что лишило его права совершать полёты.

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