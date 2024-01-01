В столкновении автобуса и трактора в Пермском крае пострадали два человека Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае вечером 26 февраля на 8 км трассы Чернушка—Тюш столкнулись автобус марки ПАЗ и трактор «Кировец». Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на МВД по Пермскому краю. Пострадали два пассажира, один из них госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение. Больше пассажиров в автобусе не было.

Происшествие случилось примерно в 19.30. По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с трактором. Свидетели происшествия опубликовали фотографии на странице группы «Чернушка сегодня» в социальной сети. На фотографиях видно повреждённый автобус, стоящий у обочины, а также жёлтый трактор, с которым произошло столкновение. Сотрудники МЧС осматривают место происшествия.

В МВД Пермского края также сообщили, что работники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Будут установлены все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.