Максим Артамонов В Перми 27 февраля временно отключат тепло и горячую воду в районе ДКЖ Без теплоснабжения с утра до ночи останутся жилые дома, детсады и школа Поделиться Твитнуть

Завтра, 27 февраля, в микрорайоне ДКЖ во вторник запланировано временное отключение тепла и горячей воды. От теплоснабжения отключат жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на краевой минтранс.

Воды и тепла не будет с 8:00 до 00:00 в домах по улицам Барамзиной, Малкова, Энгельса, Боровой, Гатчинской, Локомотивной и Углеуральской. Под отключение попадают также четыре детсада, одна школа и дворец культуры.

В ведомстве уточняют, что работы связаны с переключением тепломагистрали на резервную ветку в левобережной части Дзержинского района — там идёт реконструкция ул. Строителей.

Работу будут контролировать городской департамент ЖКХ и все причастные службы.

В пермском филиале ПАО «Т Плюс» заявили, что заранее разработали поэтапную программу мероприятий по переключению. Подрядная организация провела все необходимые подготовительные работы по врезке в резервную ветку.

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